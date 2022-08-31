Определены новые сроки перехода регионов на цифровое телерадиовещание

Приказ вводится в действие с 6 сентября 2022 года.

Приказом министра информации и общественного развития от 18 августа 2022 года внесены изменения в приказ от 13 июня 2018 года «Об определении сроков перехода на цифровое эфирное телерадиовещание», передает Zakon.kz.

В частности, определены следующие сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание:

— первый этап, до 31 декабря 2018 года: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская области и город Шымкент;

— второй этап, до 1 июля 2019 года: Алматинская, Костанайская, Павлодарская области и область Жетісу;

— третий этап, до 1 февраля 2021 года: Северо-Казахстанская область и город Алматы;

— четвертый этап, до 1 декабря 2021 года: Карагандинская область, область Ұлытау и город Нур-Султан;

— пятый этап, до 1 сентября 2022 года: 1359 населенных пунктов области Абай и Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областей;

— шестой этап, до 1 декабря 2023 года: 237 населенных пунктов области Абай и Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областей;

— седьмой этап, до 1 декабря 2024 года: 909 населенных пунктов Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей.