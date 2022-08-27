Казахстан и Азербайджан будут сотрудничать в сфере IT

Совместная деятельность предполагает обмен информацией, передовой практикой и опытом, содействие проектам.

В рамках визита Касым-Жомарта Токаева в Азербайджанскую Республику Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерство цифрового развития и транспорта АР подписали меморандум по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных и высоких технологий. Меморандум предусматривает обмен опытом и сотрудничество в области ИКТ, национальной и мобильной связи, применении искусственного интеллекта и больших данных, создание совместных проектов.

Кроме того, в рамках меморандума планируется обмен опытом в области стартапов и подготовки IT-кадров, а также повышение экспортного потенциала в сфере ИКТ, сотрудничество в аэрокосмической отрасли и многое другое.

Совместная деятельность предполагает обмен информацией, передовой практикой и опытом, содействие проектам, в том числе финансирование, технико-экономические обоснование, коммерческие и прикладные исследования и разработки (НИОКР), пилотные проекты в области проводной/беспроводной инфраструктуры, обмен экспертами и персоналом для целей развития ИКТ.

Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве между АО «Казахтелеком» и ОО «Azertelecom International». Меморандум послужит стимулом приграничного сотрудничества по дальнейшему развитию цифровой трансформации и цифровой инфраструктуры обеих стран, будет способствовать развитию новых рыночных возможностей в части доступности и повышения пропускной способности интернет-сетей обеих стран.