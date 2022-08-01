Самрук-Энерго реализует ряд проектов по развитию ВИЭ в Алматинской области

На сегодняшний день в портфеле компании проекты в энергетике на сумму свыше 2 трлн тенге.

Более половины этой суммы приходится на ряд крупных проектов в Алматинской области и Алматы. Такие данные озвучил и. о. председателя правления АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев на встрече с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым. На совещании в Конаеве обсуждалась деятельность организаций, входящих в Алматинский энергокомплекс АО «Самрук-Энерго», а также рассмотрены планы по газовой инфраструктуре для объектов ТЭЦ-2 в Алматы и ТЭЦ-3 в Алматинской области, передает Sputnik.

«В Алматинской области есть много природных возможностей для производства зеленой электроэнергии. В целях ликвидации энергодефицита в южных регионах страны, в том числе и Алматинской области, Самрук-Энерго реализует проекты по строительству объектов ВИЭ. Помимо этого, мы работаем над энергообъектами для выдачи мощности и подключения электрической энергии в целях дальнейшего развития промышленного, туристического и социального потенциала региона», — отметил Серик Тютебаев.

Речь идет о реализации в области следующих проектов:

— Строительство ветровой электрической станции в Шелекском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой расширения до 300 МВт. Новая станция позволит обеспечить производство более 226 млн кВтч электроэнергии в год с использованием возобновляемых источников энергии и выработку электрической энергии без расхода углеводородного топлива.

— Увеличение выработки электроэнергии на Мойнакской ГЭС на 100 млн кВтч в год. Проект предполагает переброску части стока р. Кенсу в Бестюбинское водохранилище, что расширит возможности регулирования мощности для Алматинского региона.

— Строительство контррегулирующей Кербулакской ГЭС на реке Или. Реализация проекта позволит увеличить регулирующую мощность Капшагайской ГЭС с 80 до 150 МВт.

— Строительство в области комбинированной станции ВЭС, ГЭС мощностью 310 МВт. Проект направлен на сокращение выбросов парниковых газов, с возможностью балансировки электроэнергии в пиковые нагрузки.

— Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду. Строительство новой станции на площадке старой позволит снизить негативное влияние на экологическую обстановку города Алматы за счет перевода ТЭЦ-2 на сжигание природного газа.

— Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3 на базе ПГУ с увеличением мощности станции до 450 МВт. Проект подразумевает установку парогазового оборудования на станции для частичного покрытия дефицита маневренных мощностей в Южной зоне Казахстана.

— Строительство подстанции «Кокозек» с присоединением к ОРУ ПС «Каскелен». Реализация этого проекта позволит покрыть в регионе дефицит свободных мощностей, необходимых для оказания регулируемой услуги для реализации инвестиционных проектов в Индустриальной зоне «Боралдай».

— Реконструкция кабельных сетей Алматы и Алматинской области. Завершение проекта приведет к снижению потери в кабельных линиях и сокращению аварийных отключений.

— Развитие сетей Шелекского энергоузла. Проект предусматривает общую выдаваемую мощность объектов ВИЭ Шелекского узла согласно ТЭО — 603,7 МВт. Планами предусматривается строительство ГЭС-28, ГЭС-29, а также подстанции «Саты» для выдачи мощности и подключения электрической энергии для дальнейшего развития курортной зоны «Кольсай».

За 15 лет деятельности АО «Самрук-Энерго» в число наиболее крупных реализованных проектов в Алматинской агломерации входят: строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт; строительство солнечной станции мощностью 2 МВт в Капшагае; строительство и ввод в эксплуатацию 38 подстанций с общим приростом трансформаторной мощности более 3500 МВА; строительство электрических сетей напряжением 220кВ, что позволило создать кольцо вокруг Алматы, объединив воедино опорные подстанции 500кВ АО «KEGOC» и узловые подстанции 220кВ АО «АЖК».