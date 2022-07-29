Транзакции цифровых денежных переводов превысят 300 млрд к 2026 году

Рост ускоряют суперприложения.

Новое исследование Juniper Research показало, что объем цифровых внутренних денежных переводов впервые превысит 300 миллиардов во всем мире в 2026 году, по сравнению с 207 миллиардами в 2022 году (рост почти на 50%).

Аналитики отмечают, что основные движущие силы развития рынка — суперприложения, в которых несколько сервисов, включая обработку платежей, финансовых транзакций, обмен сообщениями и пр., доступны в едином интерфейсе. Суперприложения драйвят оцифровку платежей, ранее основанных на наличных деньгах.

Исследование прогнозирует, что в 2026 году на долю трех стран (Китай, США и Индию) будет приходиться чуть менее 74% мировых транзакций цифровых внутренних денежных переводов. Привлекательность платежей, в которых они интегрированы в платформы соцсетей, привела к росту транзакций в этих трех странах. WeChat Pay в Китае и Venmo в США приводятся в исследовании в качестве примеров того, как подобные сервисы стимулируют внутренние денежные переводы. В отчете рекомендуется, чтобы поставщики денежных переводов определяли самые популярные социальные платформы в каждой стране и стремились к созданию партнерских отношений для развития платежных сервисов в соцсетях.

Соавтор исследования Дамла Сат объяснила: «Поставщики денежных переводов должны сосредоточиться на самых быстрорастущих рынках, чтобы обеспечить максимальную отдачу от инвестиций, при этом Латинская Америка и Западная Европа определены как имеющие самые сильные прогнозируемые темпы роста».