Honeywell открыла сборочное предприятие в Казахстане

Оно будет производить интегрированные системы управления и безопасности.

Honeywell открыла в Алматы новое сборочное производство оборудования для автоматизации и обеспечения безопасности на сложных промышленных предприятиях в нефтеперерабатывающем, нефтехимическом, энергетическом, горнодобывающем и других секторах в Казахстане. Предприятие будет производить интегрированные системы управления и безопасности (Integrated Control and Safety System, сокр. ICSS), которые объединяют распределенные системы управления и системы аварийного отключения, чтобы улучшить автоматизацию, безопасность и рентабельность сложных промышленных предприятий.

«Наша сборочная площадка в Алматы первая в своем роде по производству технологией ICSS в Казахстане обеспечивает дополнительную основу для расширения внутренних производственных мощностей по созданию передовых промышленных систем автоматизации в стране. Это знаменательное открытие подчеркивает нашу приверженность продвижению планов Казахстана по локализации и обеспечит быстрый и легкий доступ к передовым технологиям автоматизации и критически важным технологиям безопасности в нефтехимической, нефтяной и газовой промышленности страны», — заявил Уйгар Доюран (Uygar Doyuran), президент Honeywell в Центральной Азии, Турции и Израиле.

В течение нескольких лет компания Honeywell работала над проектом по локализации производства шкафов ICSS в соответствии со стандартом Safety Integrity Level 3 (SIL3) в Казахстане. Новое производство включает сборочные линии для удаленного терминала (RTU) — части автоматизированной системы управления, которая выполняет автоматизированный контроль процессов в режиме реального времени с высокой степенью безопасности и эффективности.

Площадка также обеспечивает проведение интегрированных заводских приемочных испытаний (IFAT) для тестирования и проверки готовых RTU перед приемкой заказчиком, а также работы по проектированию, разработке программного обеспечения и документации, которые будут выполняться казахстанскими сотрудниками Honeywell.

Honeywell физически присутствует в Казахстане более двух десятилетий и более 40 лет поддерживает нефтегазовую отрасль страны, поставляя передовые технологии в области добычи и переработки газа, транспортировки и глубокой переработки нефти.