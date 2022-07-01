Binance разворачивается в Казахстане

В Нур-Султане прошел Binance Community Meetup, где компания рассказала о своих планах.

Блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance провела в столице Казахстана Нур-Султане Community Meetup. В ходе мероприятия перед гостями выступили представители экосистемы Binance с докладами о планах биржи в Казахстане, презентациями сервисов и услуг.

Владимир Смеркис, региональный директор Binance, выступил с презентацией «Binance. От биржи к экосистеме». Владимир отметил, что несмотря на бешеный темп развития крипторынка, блокчейн-экосистеме удалось войти в историю, как самой быстрой компании, достигшей прибыли в 1 миллиард долларов. На сегодняшний день база Binance составляет более 118 миллионов пользователей по всему миру.

О перспективах развития компании на рынке Казахстана рассказал Рауан Сагидулла, генеральный менеджер Binance в Казахстане в своей презентации «Binance в Казахстане. Вчера, сегодня, завтра». В начале своего выступления он привёл цитату Президента Касым-Жомарт Токаева: «Да, мы страна № 2 по добыче криптоактивов, но мы ни в коем случае не должны сохранять исключительно сырьевой статус. В связи с этим правительству необходимо совместно с финрегуляторами и МФЦА создать благоприятные регуляторные условия для развития комплексной цифровой экосистемы».

«В этом году был подписан меморандум о взаимопонимании между Binance и Правительством Казахстана — это большой шаг для активного участия Binance в развитие криптоиндустрии. Мы уже зарегистрированы в МФЦА, и находимся в процессе получения лицензии в рамках Fintech Lab. На данный момент компания активно участвует в пилотном проекте по криптобиржам и увеличивает количество сотрудников в Казахстане. Но главное, мы уже сформировали большое и активное сообщество Binance Community. Мы видим особо важным расширение локального комьюнити, а также планируем проводить больше митапов, чтобы познакомиться и услышать наших пользователей», — рассказал Рауан Сагидулла, генеральный менеджер Binance в Казахстане.

На митапе были затронуты и другие сферы деятельности Binance в Казахстане. В частности, образовательные программы, которые будут направлены на повышение финансовой грамотности на базе Binance Academy. В планах запуск образовательных курсов с возможностью получения сертификатов. Еще одно из направлений — развитие кадрового потенциала на территории Казахстана. Сейчас в стадии проработки находятся коллаборации с Nazarbayev University и Astana Hub.

Спикеры рассказали о перспективах развития компании на территории страны и отметили, что одной из важных составляющих являются удобные крипто-фиатные каналы для пользователей Казахстана, быстрый и легкий онбординг, максимальное количество продуктов. Эксперты Binance заявили, что компания готова оказывать всевозможную поддержку Казахстану в создании регионального криптохаба.

Гости митапа смогли подробнее ознакомиться с VIP-услугами Binance, инвестиционными продуктами Binance Earn и услышать о технологиях NFT и современной индустрии развлечений.

Напомним, в мае этого года состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и основателя и генерального директора Binance Чанпена Чжао.