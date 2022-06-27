О преимуществах SAP EWM рассказали на логистическом форуме

LeverX Group поделилась кейсом внедрения системы оптимизации складского учета на предприятиях UzAuto Motors.

На состоявшемся в Алматы Logforum, мероприятии для поставщиков и ритейлеров, представители интегратора SAP-решений LeverX Group поделились кейсом внедрения SAP EWM — системы оптимизации складского учета на предприятиях крупнейшего автопроизводителя Узбекистана, компании UzAuto Motors.

Сегодня UzAuto Motors — это 192. тыс кв. м. производственных площадей, 10 тыс. сотрудников и 15 стран экспорта. А производственная мощность крупнейшего завода компании в г. Асака составляет 300 тыс. автомобилей в год. Внедряя SAP EWM (Extended Warehouse Management) на автопроизводстве, LeverX Group стремилась достичь трех основных целей:

— оптимизировать процессы складского учета и обеспечить прозрачность;

— добиться бесперебойного снабжения всех линий;

— минимизировать временные затраты.

В результате внедрения модуля SAP EWM была создана единая система учета запасов и движения материалов, появилась возможность отслеживать данные о фактических остатках товара в режиме реального времени, автоматически пополнять зоны комплектования, а также использовать RF-терминалы в работе.

«Перед выбором подходящего решения вам необходимо разработать среднесрочную стратегию цифрового развития с возможностью ее постоянной адаптации, поскольку усовершенствование технологий сейчас происходит очень быстро. Следующий ключевой фактор — это люди. Важно не только иметь компетентных сотрудников со стороны интегратора, но и уделять должное внимание команде заказчика, с которым уже на этапе переговоров должна произойти „химия“. И, конечно, выбрать надежного партнера, т. к. он будет не только трансформировать ваши технологии, но и менять сами бизнес-процессы. Инвестиции в высокотехнологичные учетные системы автоматически увеличивают балансовую стоимость компании, то есть она становится лишь дороже», — отметил руководитель проектов LeverX Group Юрий Яковлев, отвечая на главный вопрос форума — как создать единую среду и прозрачные процессы складского учета.