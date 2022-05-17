Услуга регистрации юридических лиц полностью автоматизирована

Справка о регистрации предоставляется в течение 30 минут.

В Казахстане автоматизированы услуги регистрации юридических лиц, учетная регистрация филиалов и представительств субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этого достаточно подать электронное уведомление на веб-портале электронного правительства.

Через портал еGov зарегистрировать бизнес самостоятельно можно за 30 минут. Процедура настолько упрощена, что для открытия ТОО, к примеру, начинающему предпринимателю не нужен устав, он освобождается от уплаты регистрационных взносов и походов в налоговую. Для подачи уведомления необходимы только компьютер и электронная цифровая подпись.

Для государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту малого предпринимательства, учредителю также необходимо подать электронное уведомление о начале предпринимательской деятельности в регистрирующий орган через веб-портал электронного правительства. При этом при регистрации заявителю также не нужно предоставлять уставы юридических лиц.

После заполнения соответствующих полей система попросит проверить правильность всех данных. После подтверждения корректности введенных данных и при правильной работе системы справка о регистрации будет предоставлена в течение 30 минут.