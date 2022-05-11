Рыночная стоимость АО НИТ выросла до 45 млрд тенге

Вышел отчет BDO по результатам аудита.

Арман Абдрасилов, председатель правления холдинга «Зерде», рассказал о том, что компания BDO представила отчет по результатам аудита АО НИТ. По словам главы Зерде, отчет «документально доказывает ошеломительные результаты работы новой команды холдинга Зерде и АО НИТ».

Отчет уже был рассмотрен и утвержден на совете директоров АО НИТ. Отмечается, что результаты были достигнуты без увеличения госфинансирования, за счет внутренней оптимизации компаний холдинга.

Арман Абдрасилов перечислил часть мер, предпринятых за два года:

— совет директоров усилен сильными и независимыми специалистами, в частности — включены представители НПП Атамекен для прямого влияния на курс компании;

— внедрен институт комплаенс офицеров, также искоренили коррупционные схемы;

— проведен финансовый аудит, материалы переданы в правоохранительные органы;

— в два раза сокращено количество руководителей высшего уровня и советников по всей группе компаний;

— за счет экономии от сокращения руководителей, советников и сопутствующих расходов повышены заработные платы инженерам;

— изменена структура компании, осуществлен переход от 9-уровневой модели к 4-уровневой;

— проводится кадровая работа по оценке и аттестации;

— идет модернизация сети ЕТС ГО с увеличением скорости с 90 Мб/с до 200 Гб/с;

— значительно повышена доступность портала eGov — c начальных 60% идет движение к цели в 95%;

— расторгнуты или пересмотрены условия ранее заключенных заведомо убыточных договоров;

— улучшены условия труда работников всех компаний холдинга на фоне двухкратной экономии средств на аренду офисных помещений.

В результате проводимой работы рыночная стоимость АО НИТ увеличена с 18 млрд тг. до 45 млрд тг., почти в два раза увеличена читая прибыль АО НИТ, консолидированная чистая прибыль за период работы новой команды оказалась в 1,6-раз больше, чем за предыдущие 10 лет.

«Группой компаний за наш период будет выплачено дивидендов государству в шесть раз больше, чем за предыдущие 10 лет. Хочу поблагодарить за поддержку курса трансформации и тяжелый труд членов совета директоров, всех работников АО НИТ и всю команду трансформации холдинга Зерде. Мы это сделали благодаря поддержке друзей, преодолев сопротивление и непонимание скептиков! На этом считаю свою гипотезу о возможности трансформации государства (квазигоссектора — в частности) для повышения эффективности в несколько раз — доказанной! Готовы повторить в любой нацкомпании!», — заявил Арман Абдрасилов.