Михаил Ломтадзе вновь признан лучшим руководителем компании в Казахстане

Основная цель опроса, который проводит PricewaterhouseCoopers — оценить мнение руководителей о ситуации в глобальной и национальной экономике, узнать о факторах риска и возможностях для развития бизнеса.

Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz, пятый год подряд признан лучшим руководителем компании в Казахстане. Таковы результаты опроса СЕО Survey 2022, проведенного международной компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).

Михаил Ломтадзе прокомментировал:

«Спасибо компании PwC за организацию исследования, и всем участникам опроса за высокую оценку нашей работы. Это награда для всей нашей команды, которая, не покладая рук, работает над постоянным запуском новых сервисов и всегда стремится приятно удивить наших любимых клиентов уникальными инновациями, которые улучшают жизнь. Я невероятно горжусь, что являюсь частью такой уникальной, профессиональной, потрясающей команды в Kaspi.kz. Спасибо каждому нашему любимому клиенту, что вы с нами. Мы вас никогда не подведем!»

В опросе приняли участие 71 CEO крупнейших казахстанских компаний из различных секторов экономики. Респонденты отметили высокий уровень адаптивности компании Kaspi.kz в быстро меняющихся условиях, оперативное внедрение новых современных сервисов и высокий уровень доверия со стороны потребителей.

PwC проводит данное исследование по всему миру уже 25 лет и последние 10 лет — в Казахстане. Основная цель опроса — оценить мнение руководителей о ситуации в глобальной и национальной экономике, узнать о факторах риска и возможностях для развития бизнеса.

Ознакомиться с полной версией исследования можно на сайте PwС.