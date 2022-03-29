Национальную систему уведомлений о возбуждении производства предлагает создать Минюст

Действующая система направления через почту и SMS судебных повесток и уведомлений об административных штрафах не всегда эффективна.

Министр юстиции РК Канат Мусин предлагает создать Национальную систему уведомлений о возбуждении производства. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в мажилисе парламента РК. Он напомнил, что сейчас в АИС ОИП (автоматизированная информационная система органов исполнительного производства) уже внедрено SMS-извещение. Должники получают информацию о возбуждении производства и принятых мерах на свой мобильный номер, который зарегистрирован в базе мобильных граждан портала eGov, передает Kazpravda.kz.

«Но не всегда извещение доходит до адресата, номер оказывается неактуальным или принадлежит другому лицу. Действующая система направления через почту судебных повесток, уведомлений об административных штрафах, нотариусов о совершенных исполнительных надписях не всегда эффективна», — сказал министр.

По его словам, эта система является затратной, создает проблемы правового характера, вызывает недовольство граждан.

«Решение этого вопроса видится в создании Национальной системы уведомлений в виде защищенного почтового сервера в системе электронного правительства. На этом сервере каждому гражданину, достигшему 16-летнего возраста, будет присвоен почтовый ящик, привязанный к ИИН, а также присвоена электронная цифровая подпись, которую возможно „прошить“ в удостоверение личности при его получении», — пояснил Канат Мусин.