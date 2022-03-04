OneWeb приостановит пуски с «Байконура»

Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планировалось шесть пусков ракеты «Союз».

Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с космодрома Байконур, говорится в сообщении компании. Британский министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг заявил, что правительство Великобритании поддерживает решение OneWeb и пересматривает свое участие во всех проектах, связанных с сотрудничеством с Россией, передает Sputnik.

Согласно ранее опубликованным планам, для выведения спутников OneWeb в 2022 году планировалось шесть пусков ракеты «Союз» с Байконура, а также один, уже проведенный — с космодрома Куру во Французской Гвиане. Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.