Казахи должны быть технарями: Токаев заявил о переориентации программы Болашак

Образование в стране должно встать на технические «рельсы».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о предстоящих образовательных реформах в Казахстане, и о кардинальных изменениях, которые коснутся программы «Болашак», передает Sputnik.

«Я в целом хочу переформатировать образование в нашей стране. Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров и прочее. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы. Программу „Болашак“ мы переориентируем. Будем отправлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию. А, может быть, в первую очередь в Россию, в известные технические вузы», — сказал Токаев.

Он напомнил о своем поручении открыть филиалы ведущих университетов мира, где обучают техническим специальностям.

«Молодые казахи должны быть технарями. Это мое глубокое убеждение. Правительству следует детально проработать все эти вопросы. Если каждая финансовая промышленная группа поставит современный завод, обучит от 1 тыс. простых ребят из аулов, пригородов, крупных городов, даст им возможность хорошо и честно зарабатывать, это уже серьезная гарантия социальной стабильности», — заявил Президент.

Он добавил, что в этом должна заключаться одна из ответственностей бизнеса.

«У вас для этого есть все — капитал, опыт, команда управленцев, четкое видение рынка», — резюмировал он.

Также Токаев подчеркнул важность образования, отметив, что все «упирается» в него.

«Рынок требует одних специалистов, а у министерства образования другие нормативные потребности. Ну вы как-то посмотрите с практической точки зрения. Не будем буквоедами и бюрократами. Если рынок требует других специалистов, меняйте нормативы под запросы. Еще раз повторяю: мы должны в целом переформатировать стандартное образование, направление образования и, следовательно, вслед за этим переформатировать менталитет нации молодого поколения. Это вопрос, который в принципе является одним из уроков трагедии, которую мы пережили», — подчеркнул он.