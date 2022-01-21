Все камеры видеонаблюдения в Алматы восстановят к 21 января

Всего во время беспорядков повредили 587 камер видеонаблюдения.

Правительственная комиссия под руководством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра совершила рабочий визит в Алматы и Алматинскую область для ознакомления с ходом восстановительных работ и возмещения ущерба, нанесенного в результате беспорядков, передает Liter.kz.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что транспортное сообщение и продовольственные предприятия работают в штатном режиме, специалисты ведут интенсивные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры. Также в городе восстановливают камеры видеонаблюдения.

На данный момент из 587 поврежденных камер видеонаблюдения восстановили 434 камеры. Работы по восстановлению всех камер видеонаблюдения завершат 21 января текущего года.