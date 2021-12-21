Главное разведывательное управление Монголии будет расследовать дела о кибербезопасности

Почти все спецслужбы будут нести единоличную ответственность за кибербезопасность.

Во время пленарного заседания 16 декабря парламент провел окончательное обсуждение законопроекта о кибербезопасности и поручил Постоянному комитету по инновациям и электронной политике подготовить его для утверждения парламентом. Законопроект был сформулирован с целью создания правовой основы для деятельности в области кибербезопасности и регулирования отношений, связанных с обеспечением целостности, доступности и конфиденциальности информации в киберсреде, передает CentralAsia.

Законопроект касается кибербезопасности информационных систем и информационных сетей, используемых для доступа, обработки, использования и распространения цифровой информации, а также предотвращения, обнаружения, подавления, реагирования и восстановления рисков. Он предусматривает, что спецслужбы проводят оценку рисков кибербезопасности государственных юридических лиц, гарантируют специальное оборудование и программное обеспечение, управляют лабораториями цифрового анализа и оценивают проекты и программы, которые будут реализованы за счет кредитов и грантов.

В законопроекте также говорится, что почти все спецслужбы будут нести единоличную ответственность за кибербезопасность.

Согласно законопроекту, будет создан национальный центр по противодействию кибератакам по всей стране. Депутат Н. Учрал заявил, что он будет действовать в рамках Главного разведывательного управления. Кроме того, будет создан общественный центр по борьбе с частными и гражданскими кибератаками. Общественный центр будет функционировать при государственном управлении и возглавляться премьер-министром.

Парламент одобрил проект поправки к Уголовному кодексу, который был внесен вместе с законопроектом о кибербезопасности. В частности, были внесены изменения в статью 26 Закона о преступлениях против киберпреступлений. Кроме того, в соответствии с законопроектами парламент внес поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Монголии. Он предусматривает, что Главное разведывательное управление будет расследовать случаи нарушения, изменения, редактирования, сокрытия, добавления, копирования или отключения информации путем атак на системы, сети, государственные официальные и специальные сети и организации с критически важной информационной инфраструктурой, которая содержит информацию, относящуюся к государственным секретам. Законопроект также предусматривает, что спецслужбы могут расследовать случаи подготовки и продажи специального программного и аппаратного обеспечения для незаконного доступа к этим сетям.