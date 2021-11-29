Ismet.kz становится драйвером развития бизнеса

Более 60 тысяч казахстанских предпринимателей оценили преимущества цифровой платформы.

«Казахтелеком» расширяет возможности портала Ismet.kz для бизнеса и развивает электронное онлайн-обслуживание в корпоративном сегменте. За три года с момента запуска на цифровой платформе зарегистрировано уже более 60 тыс. пользователей.

Сегодня Ismet.kz — это единственная в своем роде цифровая платформа для бизнеса в Казахстане, где компании имеют возможность взаимодействовать с госорганами в режиме онлайн — оплачивать налоги, сдавать отчетность, а также использовать облачные сервисы для хранения данных. Кроме того, предпринимателям доступны такие цифровые сервисы, как ведение облачного учета для бухгалтерии, виртуальная касса с автоматической передачей данных в налоговые органы, проверка добросовестности контрагентов, аренда серверов для хранения данных, а также система учета для автоматизации любого бизнеса. Все эти сервисы позволяют значительно сократить время и расходы пользователей на важные бизнес-операции.

«Ismet.kz — это полноценный инструмент развития МСБ в рамках инициативы по переходу на цифровое государство. Мы рассматриваем его не только как коммерческий проект, но и как драйвер цифрового развития. Платформа является полноценным маркетплейсом В2В, на котором предприниматели могут создавать с нуля свой бизнес или прокачивать его с помощью различных сервисов. На платформе уже представлено более 80 различных сервисов и услуг компаний», — рассказывает главный директор по корпоративному сегменту АО «Казахтелеком» Алмат Караманов.

Одной из компаний, которая использует возможности цифровой платформы Ismet.kz, является курортно-оздоровительный комплекс в Алматы. Как отметил Озгур Челик, его генеральный директор, портал стал незаменимым помощником, помогая развивать бизнес и находить новых клиентов: «Недавно состоялось открытие нашего обновленного лечебно-оздоровительного комплекса. Он не работал с 2017 года. Сейчас наш курорт — это пятизвездочный отель с новым названием. В связи с открытием отеля нам потребовалось оперативное подключение услуг телекоммуникаций — интернет, телевидение и другие, а также новые партнеры, совместная работа с которыми помогла бы нам развивать бизнес. Решением всех этих задач стал портал Ismet.kz, где мы смогли не только подключить услуги „Казахтелеком“ онлайн, но и найти другие компании, которые предоставляют услуги и сервисы. Считаю, что портал является отличным инструментом для продвижения и развития бизнеса».

Напомним, портал был запущен в 2018 году и за небольшой период своего существования стал полноценной экосистемой для бизнеса, объединивший представителей таких сфер предпринимательства, как торговля, транспорт, HoReCa, недвижимость, строительство, логистика, производство и промышленность. При этом более 30% всех зарегистрированных пользователей портала составляют компании, осуществляющие деятельность в сфере оптово-розничной торговли.

«Функциональность и адаптированность портала к новым требованиям бизнеса способствует расширению его аудитории. Если к началу 2020 года на сайте было зарегистрировано около 8 тыс. предпринимателей, то в январе 2021 года эта цифра выросла до 24 тыс. В настоящее время количество пользователей превысило уже 60 тысяч, что на 70% больше в сравнении с началом текущего года. Ежемесячный прирост пользователей Ismet.kz составляет более трех тысяч. Такой рост обеспечен за счет постоянного развития возможностей портала и расширения его функционала», — отметила директор по цифровизации Дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком» Айкен Серкебаева.

Ismet.kz также предлагает возможность для коммуникаций между компаниями, опции по организации различных форумов, обучению сотрудников в дистанционном формате. На портале регулярно публикуются всевозможные обучающие материалы для представителей бизнеса. К слову, в текущем году «Казахтелеком» запустил дополнительный цифровой канал в виде мобильного приложения «Ismet», в котором реализован основной функционал личного кабинета веб-версии платформы. Скачать приложение можно в AppStore или GooglePlay.

«В мобильном приложении, которое всегда под рукой, отечественные предприниматели могут подключать услуги связи, оставлять заявления и обращения в „Казахтелеком“, получать информацию о своих услугах, а также приобретать услуги партнеров по автоматизации бухгалтерии, документооборота и розничной торговли — все то, что помогает предпринимателям организовать работу и облегчить каждодневные операции», — добавила директор департамента «Digital office» ДКБ АО «Казахтелеком» Инкар Хусаинова.

К трехлетию платформы Ismet.KZ «Казахтелеком» проводит специальную акцию для своих клиентов. Каждый предприниматель, зарегистрировавший компанию на портале до 3 декабря, становится участником розыгрыша ценных призов и полезных услуг: размещение рекламного баннера компании на портале Ismet.kz, карточки товара или услуги в разделе «Купи Продай», а также статьи о бизнесе участника. Победителей определят путем рандомного выбора, а результаты розыгрыша будут опубликованы на портале Ismet.kz и на одноименных страницах в социальных сетях.