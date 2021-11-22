Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость ввода цифрового тенге и создания криптобирж.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил взять под контроль сферу добычи криптовалют в Казахстане, а также высказался о необходимости запуска в оборот цифровой национальной валюты в ходе встречи с представителями финансового сектора, передает Sputnik.

«Криптовалюты — объективный фактор, который нельзя просто игнорировать. Нужно трезво оценивать риски и потенциал их влияния на действующую финансовую систему. Поэтому следует возобновить работу по формированию сбалансированных регуляторных условий для создания криптобирж в нашей стране. Иначе получается, что по добыче криптовалют мы страна номер два в мире, а финансовой отдачи практически не видим», — заявил Токаев.

Говоря о цифровом тенге, глава государства отметил, что в будущем эта валюта станет ключевым элементом будущей финансовой системы. Цифровой тенге будет использоваться наряду с наличными и безналичными деньгами в Казахстане. Его выпуском займется Национальный банк. Однако пока вопрос введения в оборот цифрового тенге находится на стадии обсуждения.