Президент распорядился включить в базу еGov инфосистемы акиматов и минобразования

Это избавит казахстанцев от необходимости получения бумажных документов.

Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Национального совета общественного доверия (НСОД) распорядился объединить информационные системы акиматов и министерства образования и науки с базой электронного правительства. Глава государства подробно остановился на перспективах внедрения цифровых технологий. Он отметил, что на сегодня отсутствует связь между информационными базами, в результате чего все еще возникает необходимость предоставления бумажных документов.

«Простой вопрос усложняется самими государственными органами. В базу электронного правительства необходимо включить информационные системы акиматов, министерства образования и науки. Тогда мы упростим работу Центров обслуживания населения и сэкономим время граждан», — сказал Касым-Жомарт Токаев.