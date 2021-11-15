Востребованность IT-специалистов на рынке растет

Какие вакансии самые перспективные в Казахстане?

Компания HeadHunter Казахстан подготовила обзор на основе анализа размещенных на сайте вакансий работодателей и резюме соискателей. В базе HeadHunter Казахстан по состоянию на ноябрь 2021 года находится более 3 млн. резюме-соискателей и более 36 тысяч вакансий. Согласно опубликованным данным, этой осенью на рынке труда наметились новые тренды. В частности, растут зарплаты и востребованность специалистов по страхованию, IT-разработчиков и логистов.

По отношению текущих осенних месяцев 2021 года к летним, средняя зарплата в Казахстане возросла на 4% и составила 230 тысяч тенге. Самый большой прирост показали средние доходы представителей страхования (+22%). На втором месте — информационные технологии (+14%). Эта профессиональная область из месяца к месяцу показывает стабильный рост. На третьем месте профессиональная область — транспорт и логистика. В этой сфере зарплаты выросли на 11%. В большинстве остальных профобластей предлагаемые зарплаты увеличились от 1% до 10%.

По статистике сайта hh.kz, этой осенью в топ-5 профобластей по уровню предлагаемых зарплат вошли высший менеджмент, информационные технологии, строительство и недвижимость, добыча сырья, государственная служба и некоммерческие организации.

При этом в списке лидирующих городов с самой высокой средней предполагаемой зарплатой первое место занимает столица. Там средняя зарплата составила 260 тысяч тенге. Далее идут Алматы (245 тыс. тенге), Петропавловск (213 тыс. тенге), Атырау (212 тыс. тенге) и Караганда (206 тыс. тенге).