Состоялось первое заседание экспертного IT-совета при МЦРИАП РК

В ближайшее время МЦРИАП планирует предоставить экспертам информацию для выработки предложений и рекомендаций по технологической модернизации электронного правительства.

В Нур-Султане на заседании экспертного совета при МЦРИАП РК обсудили вопросы цифровой трансформации и переход на платформенную модель цифровизации. Участие в мероприятии принял министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, открывший заседание.

В состав совета вошли представители IT-сообщества Казахстана, международных технологических компаний, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», представители Kaspi и общественные деятели, а также специалисты в сфере информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности. В качестве внешнего эксперта в состав совета вошел Ааре Лапынин, эстонский специалист в сфере цифровизации и электронного правительства.

Министр отметил, что основная цель экспертного совета — создание площадки для обсуждения с IT-сообществом технических аспектов модернизации системы электронного правительства https://profit.kz/tags/egov/ при переходе на платформенную модель. По мнению министра, участие представителей IT-отрасли и гражданского общества в IT-совете является крайне важным для открытости всех процедур.

Председатель совета Ростислав Коняшкин сообщил, что в ближайшее время МЦРИАП планирует предоставить экспертам информацию для выработки предложений и рекомендаций по технологической модернизации электронного правительства. Он также разъяснил членам совета ключевые аспекты по переходу на платформенную систему и заявил, что руководство МЦРИАП и АО «НИТ» намерены на системной основе вести диалог с экспертным сообществом для обсуждения технических аспектов перехода на платформенную модель. Ряд участников встречи также отметили, что крайне важным видится дальнейшее открытое обсуждение всех деталей цифровой трансформации.