Два миллиона обращений поступило в столичный центр iKOMEK109 с начала года

Контакт-центр iKOMEK109 является единой точкой взаимодействия с жителями.

Ежегодно сервисом iKOMEK пользуются более 600 тысяч жителей столицы. За время существования Центром принято более шести млн обращений. Налажена работа с более чем 1000 организациями города. С начала 2021 года в iKOMEK109 поступило более двух млн обращений. Из них с первого звонка отработано и закрыто более 1,76 млн, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

«iKOMEK109 — это проект, который работает для обеспечения комфортной и безопасной жизни в столице совместно с жителями», — отметила руководитель iKOMEK Жаннат Дубирова.

Одной из целей iKOMEK109 является решение до 90% вопросов жителей дистанционно на операционном уровне. На сегодня 86,6% обращений жителей закрываются с первого звонка. Горожане могут обратиться по более чем 2 500 вопросам, в том числе — касающимся водоснабжения, отопления, общественного транспорта, электро- и газоснабжения, здравоохранения, благоустройства и др.

Кроме того, помимо бесплатного звонка на короткий номер 109 созданы удобные для жителей каналы подачи обращений: Telegram-бот, сайт акимата города, мобильные приложения iKOMEK109 и Smart Astana. Каждое обращение автоматически регистрируется и передается на исполнение ответственным организациям. Ход исполнения обращения контролируется специалистами центра iKOMEK до полной его отработки.

Вместе с тем, посредством круглосуточного наблюдения по более 16 000 камерам видеонаблюдения с начала текущего года Ситуационным центром iKOMEK выявлено свыше 13 000 правонарушений, проводится работа по выявлению несанкционированных свалок и нарушения благоустройства.

Для обеспечения более эффективной координации и централизованного мониторинга безопасности в Центре iKOMEK располагаются сотрудники Департамента полиции города Нур-Султан.