МВД хочет еще 2,8 млн видеокамер

Заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов рассказал о планах по охвату страны видеонаблюдением.

Для обеспечения безопасности граждан Казахстана министерству внутренних дел не хватает почти 2,8 млн камер видеонаблюдения. Об этом на брифинге в СЦК рассказал заместитель министра МВД Сакен Сарсенов.

«Мы изучили международный опыт, где на 100 жителей имеется 15 камер видеонаблюдения. Таким образом, для нашей страны необходимо порядка 2,795 млн камер. Со временем видеопоток со всех камер, установленных на территории различных форм собственности, будет поступать в полицию», — рассказал Сакен Сарсенов.

В настоящее время в республике из более чем 800 тыс. камер видеонаблюдения эксплуатируется свыше 625 тыс. При этом порядка 100 тыс. камер уже выведено в центр оперативного управления департаментов полиции.

Планируется также усилить и системы видеофиксации на дорогах. Внедрение таких систем, подчеркнул спикер, не только повышает дисциплину участников дорожного движения, но и снижает уровень аварийности, а также исключает контакт полицейских с правонарушителями и конфликтные ситуации на дорогах.

Сегодня в стране установлено свыше 13 тысяч камер, выявляют нарушения ПДД в автоматическом режиме — 44%. По нарушениям, выявленным с помощью камер, оформлено 2,25 млн предписаний на общую сумму 22,05 млрд тенге.

«Приведу пример: установка 70 автоматических систем фиксации на дорогах Туркестанской области позволило заметно повысить дисциплину водителей и снизить количество ДТП на 21,6%. В настоящее время департаментами полиции проведен анализ мест совершения ДТП, определены наиболее аварийно-опасные участки, по результатам которых перед местными исполнительными органами инициирован вопрос по расширению сети видеокамер. Все понимают, что с камерой невозможно договориться, или ее обмануть. Таким образом, установка автоматических камер способствует повышению культуры вождения на дорогах, а участники дорожного движения, чувствуют себя более защищенными от „лихачей“. Поэтому от дальнейшего развития „цифрового контроля“ на дорогах мы ожидаем не „карательный“, а профилактический и сдерживающий эффект. Все остальные нарушения оформляются сотрудниками с помощью электронных планшетов, которые имеют доступ ко всем базам данных МВД. Если ваш транспорт зарегистрирован в Казахстане и у вас казахстанские права, то достаточно иметь при себе только удостоверение личности, или паспорт. Сотрудник полиции введет ваш ИИН в планшет, и через базы данных проверит наличие прав, их категорию и срок действия», — объяснил спикер.

Инспектор также сможет увидеть допущенные нарушения ПДД и проверит сведения об автомобиле — нахождение его в угоне, розыске, или залоге, наличие действующего техосмотра и страховки. Эта работа направлена как на повышение удобства граждан, так и на автоматизацию надзора за дорожным движением, что исключает человеческий фактор.