Мировые поставки ПК выросли всего на 1%

Lenovo сохранила первое место, достигнув доли рынка в 23,7%.

По предварительным результатам Gartner в третьем квартале 2021 года было продано 84,1 миллиона ПК, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. третьем квартале 2020 года. Аналитики пишут, что по мере того, как вакцины Covid-19 становятся более доступными, потребительские расходы и расходы на образование начали смещаться с ПК в пользу других приоритетов, замедляя темпы роста рынка.

«Поскольку многие школы по всему миру вновь открылись, необходимость в ПК и Chromebook для домашнего обучения отпала. Спрос на ПК для бизнеса оставался высоким благодаря восстановлению экономики в ключевых регионах и возвращению некоторых сотрудников в офисы. Тем не менее, рост бизнес-ПК был сосредоточен в сегменте настольных устройств, поскольку нехватка полупроводников продолжала сдерживать поставки ноутбуков. Ожидается, что эта нехватка компонентов сохранится в первой половине 2022 года», — отметил Микако Китагава, директор по исследованиям Gartner.

Начиная с этого квартала Gartner включил Chromebook в свои традиционные результаты на рынке ПК. Поставки Chromebook снизились на 17% в третьем квартале 2021 года из-за снижения спроса на рынке образовательных услуг. Это первое снижение продаж Chromebook, выражающееся двузначными числами с момента его появления на рынке в 2011 году.

Рынок ПК в регионе EMEA вырос на 11,8% в годовом исчислении, до 23,5 млн единиц, что также отражает неоднозначную картину высокого делового спроса и ослабления потребительского спроса. Настольные ПК показали уверенный рост на 23% по сравнению с прошлым годом.

Аналитики сделали некоторые прогнозы и на IV квартал. Именно тогда ожидается глобальное развертывание Windows 11, первого крупного обновления операционной системы от Microsoft с 2015 года. Ожидается, что развертывание Windows 11 окажет ограниченное непосредственное влияние на бизнес-рынок, поскольку ПК корпоративного класса, вероятно, по-прежнему будут доступны с Windows 10 до 2023 года. Gartner прогнозирует, что к началу 2023 года менее 10% новых корпоративных ПК будут развернуты с Windows 11. В целом данные Gartner показывают, что поставки ПК в предстоящий праздничный сезон окажутся слабее, чем год назад, и спрос будет в большей степени обусловлен заменами, а не новыми покупками.

По предварительным итогам III квартала три ведущих поставщика на мировом рынке ПК остались неизменными по сравнению с прошлым годом, при этом Lenovo сохранила первое место по поставкам.

Мировые поставки ПК, 3Q21

После пяти кварталов роста, выражавшегося двузначными числами, рост Lenovo в третьем квартале 2021 года замедлился. Lenovo продемонстрировала рост во всех регионах, кроме Японии, где поставки снизились более чем на 50%. В целом на поставки Lenovo негативно повлияли спад на потребительском рынке и нехватка предложения на корпоративном рынке. Одновременно с этим Lenovo воспользовалась стабильным спросом на ПК для бизнеса и смогла более гибко реагировать на нехватку компонентов во многом благодаря большему собственному производству.

У HP второй квартал подряд наблюдается спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено сокращением поставок в США на 30% из-за ослабления спроса на Chromebook в образовательном сегменте. В этом квартале HP также продолжала сталкиваться с проблемами цепочки поставок: из-за большого количества невыполненных заказов HP потенциально упускала возможности, которыми воспользовались ее конкуренты.

После отставания в начале пандемии Dell продемонстрировала сильные результаты в III квартале 2021 года, продемонстрировав двузначный рост в четвертом квартале подряд и впервые в истории достигнув более 15 миллионов поставок. Ограниченная ориентация Dell на потребительский рынок помогла компании меньше пострадать от снижения спроса на потребительские ПК.

Apple все же удалось добиться роста на 7,4%, несмотря на слабый потребительский рынок. ПК компании на базе M1 были хорошо приняты сообществом пользователей, что привело к увеличению поставок. Однако в ожидании возможного обновления продукта в ближайшие месяцы некоторые покупатели Apple приостановили закупку ноутбуков, что негативно отразилось на объемах отгрузки в III квартале текущего года.