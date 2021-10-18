В Алматинской области создали Instagram-аккаунт для очевидцев преступлений

Полиция Алматинской области создала специальную страницу для жалоб на правонарушения.

Жителям региона сообщили о новой площадке для подачи обращений, фото- и видеоматериалов по преступлениям. Как подчеркнул главный полицейский Алматинской области Серик Кудебаев, полиция стала ближе и доступнее для граждан, передает Sputnik.

«Новейшие технологии сегодня помогают учесть все недостатки стражей правопорядка и исправить их, а также помочь гражданам в решении того или иного вопроса. В связи с тем, что на мой блог и на сайт департамента поступает много фото и видео о различных правонарушениях, очевидцами которых вы стали, нами открыта еще одна страница в Instagram», — заявил он.

Кудебаев также добавил, что там же стражи порядка будут размещать информацию о привлечении нарушителей к ответственности.