Телерадиокомпания «Казахстан» готовится к цифровой трансформации

Tech Hub AIFC и ТРК «Казахстан» договорились о сотрудничестве, оно касается развития корпоративных инноваций и технологических проектов.

Tech Hub AIFC и АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» договорились о сотрудничестве в области развития корпоративных инноваций и технологических проектов. Стороны будут обучать сотрудников, консультировать и внедрять комплексную систему «открытых инноваций» в корпорации, а также совместно организовывать акселерационные программы для развития инноваций и проводить мероприятия, направленные на популяризацию инновационной деятельности и решение актуальных технологических задач. Целью сотрудничества также является развитие MediaTech.

«Развитие инноваций соответствует требованиям рынка и посланию Президента РК в 2021 году. Корпорация заинтересована во внутренней цифровой трансформации и в поиске новых площадок для увеличения охвата, а также в развитии медиарынка и креативной индустрии», — отметила Ляззат Танысбай, председатель правления АО «РТРК «Казахстан».

«Реализация сотрудничества с АО «РТРК «Казахстан» направлена на совместное развитие нового направления — MediaTech, которое позволит создать возможности для коллабораций и запуска новых бизнес-моделей совместно со стартапами и технологическими проектами. Также, это позитивно отразится на развитии инновационной экосистемы Казахстана», — добавил Павел Коктышев, генеральный директор Tech Hub AIFC.