У «Қазақстан Ғарыш Сапары» сменился председатель правления
На эту должность назначен Айдын Аимбетов.
Советом директоров компании Айдын Аканович Аимбетов избран на должность председателя правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».
Айдын Аимбетов родился в 1972 году в Талды-Курганской области. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище, Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, Талдыкорганский университет им. И. Жансугурова, Евразийскую юридическую академию им. Д. Кунаева.
Служил в рядах Военно-воздушных сил РК в качестве летчика-истребителя и командира авиационного звена. В сентябре 2015 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМА-18М» совершил космический полет на Международную космическую станцию. Айдын Аимбетов — летчик-космонавт, генерал-майор авиации РК. Имеет государственные награды и почетные звания: «Халық Қаһарманы», «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы», орден «Отан».
Занимал руководящие должности в квазигосударственных и государственных секторах Республики Казахстан:
— 2009–2010 гг. — советник председателя Национального космического агентства Республики Казахстан;
— 2010–2011 гг. — директор Департамента развития космической деятельности Казкосмоса;
— 2011–2014 гг. — заместитель начальника Отдела информационно-образовательного обеспечения космических технологий ДТОО «Институт космических исследований им. Султангазина» АО «НЦКИТ» Казкосмоса;
— 2014–2016 гг. — заместитель директора ДТОО «Институт космической техники и технологий» АО «НЦКИТ» Казкосмоса;
— 2016–2019 гг. — вице-президент по созданию и эксплуатации космических систем АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»;
— 2019–2021 гг. — заместитель председателя правления — член правления по производству АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».
— С 13 сентября 2021 года является председателем правления компании АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».