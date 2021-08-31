Казахстанская санэпидслужба берет на вооружение цифровые технологии

Это позволит получать достоверные данные, а также объективный анализ санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах.

Управлением цифровизации комитета санитарно-эпидемиологического контроля Республики Казахстан разработана концепция на 2021–2023 годы, которая предусматривает цифровые методы повышения эффективности и автоматизации санитарно-эпидемиологической службы. В частности, цифровизация коснется деятельности отделов санитарно-гигиенического надзора, технического регламента, анализа специалистов.

С переходом санэпидслужбы на цифровые технологии появится возможность автоматически получать достоверные данные, а также объективный анализ санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах. Это будет способствовать профессиональной оценке по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятию соответствующих управленческих решений.

«В настоящее время одной из проблем является отсутствие единой автоматизированной системы для приема, обработки и хранения информации и документов между комитетом и его территориальными подразделениями, подведомственными организациями. Без налаженной цифровой системы возникают трудности с обработкой документов, потерей времени, планированием, координацией и контролем проверок, соблюдением сроков и регламентов. Сведения из территориальных департаментов и подведомственных организаций поступают на e-mail. Недостоверность информации, длительное время подготовки данных создают препятствия в процессе оказания услуг», — пояснили в ведомстве.

Некоторые страны СНГ (Россия и Белоруссия) уже перешли на автоматизированную систему. В Белоруссии, например, реализована концепция развития электронного здравоохранения на период до 2022 года. Также в ведомстве ссылаются на опыт Польши, где в 2004–2006 годах был реализован проект цифровизации санитарно-эпидемиологической службы и создана специальная IT-система GISK-NET, используемая для сбора, передачи и анализа данных, а также по контролю за инфекционными заболеваниями.