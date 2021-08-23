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В Казахстане выпустили букварь с QR-кодом

Первоклассников Казахстана ждут перемены: в республике разработали высокотехнологичный букварь.

23 августа 2021 16:44, Profit.kz
Рубрики: Образование

Первоклассников Казахстана ждут перемены: в республике разработали высокотехнологичный букварь.

На его страницах напечатаны QR-коды, по которым можно расширить свои знания. Картинка, на которую наводится телефон, начинает «оживать»: ребенок слышит звуки, видит движение персонажей, и это позволяет ему выполнять задания. Даже пока не умея пока писать и читать.

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