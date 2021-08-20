Какие ИТ-решения используются при переписи населения 2021

Новшеством национальной переписи населения 2021 года является внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса.

Новшеством национальной переписи населения 2021 года является внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил руководитель Бюро национальной статистики АСПР РК Нурболат Айдапкелов.

«Онлайн-опрос можно пройти на специализированном сайте sanaq.gov.kz, который через виртуального помощника позволяет респондентам самостоятельно заполнять переписные листы на себя и членов семьи. А с 1 по 30 октября граждане, специально привлечённые к работе, с планшетом будут собирать информацию в онлайн формате путём проведения анкетирования среди граждан, не принявших участие в переписи. После окончания переписи 30 октября мы выборочно обойдем 10% респондентов для уточнения», — сказал спикер.

Информация по опросу будет полной и настоящей.

«У нас в планшете вбита специальная программа, которая будет поэтапно собирать информацию. Если человек не заполнит одну часть, условно говоря, он к следующему этапу перейти не сможет. То есть, возможности допустить ошибку, или специально сделать, невозможно. Если выдают неполную информацию, программа не закрывает вопросник, и в последующем интервьюер не сможет передать эту информацию дальше на сервер. Все эти моменты мы учли, думаю, что нормально у нас всё пройдёт», — сообщил спикер.

К слову, если Вы на момент переписи будете находиться за пределами страны, то данные о себе можете оставить на сайте, пройдя опросник дистанционно. Либо, с Вашего согласия данные могут заполнить родственники.

«Есть понятие как „постоянное место жительства“ и „временное“. В наших опросниках есть и тот, и другой вопрос. То есть, где вы по прописке находитесь и где сейчас по месту пребывания будет фиксироваться. Людей, которые находятся до 12 месяцев за рубежом, будут учитываться. Те, кто переехал больше 12 месяцев, по стандартам переписи населения, должны по месту пребывания фиксироваться. Также иностранных граждан, которые в Казахстане находятся, тоже будем фиксировать», — объяснил систему глава Бюро национальной статистики.

Одним из главных вопросов, который необходимо учитывать при переписи населения, является информационная безопасность. Айдапкелов отметил, что собранная информация о каждом гражданине при поступлении в базу, вводе на планшет, или сайт, шифруется с помощью специальных кодов и поступает на центральный сервер по защищённым каналам.

Она будет поставляться через интернет и через специальные системы передачи информации местных государственных органов, где отсутствует сотовая связь. В целом, для информирования населения о переписи населения работают сайты Национального бюро статистики — stat.gov.kz, sanaq.gov.kz и страницы в социальных сетях, контакт-центр 14 46.