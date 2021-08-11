Онлайн-сервис по оценке недвижимости запущен в Казахстане

Искусственный интеллект анализирует объекты-аналоги из базы 1 млн объявлений Krisha.kz.

В Казахстане запустили онлайн-сервис по бесплатной оценке недвижимости. Теперь узнать рыночную стоимость квартиры можно в один клик. Услуга доступна для 10 городов: Нур-Султана, Алматы, Караганды, Актобе, Шымкента, Актау, Петропавловска, Тараза, Павлодара и Усть-Каменогорска.

Высокая точность онлайн-оценки достигается благодаря учёту десятка важных параметров: от расположения, года постройки дома до наличия ремонта и мебели. Для сравнения отбираются тысячи похожих квартир.

«Мы используем набор методов машинного обучения. Искусственный интеллект анализирует объекты-аналоги из базы 1 млн объявлений Krisha.kz, вносит поправки и даёт оценку. Сравниваются квартиры, схожие по характеристикам. Несмотря на то, что результат оценки не является актом, это хороший ориентир как для продавца, так и для покупателя», — сообщила руководитель Krisha.kz Севиль Дарган.

Для предварительной оценки нужно заполнить обязательные параметры: город, адрес, комнатность, площадь и год постройки. Чтобы получить более точный расчёт, необходимо указать сведения о доме, состоянии квартиры, наличии мебели и т. д.