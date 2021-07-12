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На 20% за год выросли кибератаки в Казахстане

Законность рейдов мониторинговых групп смогут проверить предприниматели

Деятельность каждой группы будет оставлять цифровой след, что позволит проводить анализ их работы.

12 июля 2021 09:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Софт

Вход мониторинговых групп на объект бизнеса будет производиться при условии обязательной регистрации на сайте Infokazakhstan, где будет указываться состав группы, название объекта и точный адрес. После регистрации в системе у группы будет 24 часа на проведение рейда и закрытие акта. Решение принято 1 июля 2021 года межведомственной комиссией, соответствующие изменения внесены в алгоритм работы мониторинговых групп.

Жаловаться на незаконные рейды мониторинговых групп казахстанские предприниматели начали с момента ввода локдауна. К примеру, в Алматинской области казахстанец представлялся государственным служащим, заходил в рестораны и «проверял» наличие нарушений, а за финансовое вознаграждение предлагал «защиту» мониторинговой группы. Кроме того, реальные члены групп хаотично проводили проверки и могли посещать один и тот же объект ежедневно.

«„Атамекен“ совместно с комитетом по правовой статистике и специальным учетам проработал порядок регистрации рейдов мониторинговых групп на электронной платформе InfoKazakhstan. Деятельность каждой группы будет оставлять цифровой след, что позволит нам проводить анализ их работы, исключить факты посещения одних и тех же объектов более одного раза в сутки, как это практикуется в настоящее время в некоторых регионах», — рассказал и. о. заместителя председателя правления НПП РК «Атамекен» Ербол Устемиров.

Предприниматель не будет знать о том, что его объект запланирован к посещению группой. Однако он сможет проверить, законен ли рейд, потребовав у члена группы акт и отсканировав QR-код.

«В первую очередь это сделано, чтобы исключить посредством цифровых технологий коррупционные риски и обеспечить предпринимателям доступ к информации о деятельности мониторинговых групп», — добавил Ербол Устемиров.

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