Законность рейдов мониторинговых групп смогут проверить предприниматели

Деятельность каждой группы будет оставлять цифровой след, что позволит проводить анализ их работы.

Вход мониторинговых групп на объект бизнеса будет производиться при условии обязательной регистрации на сайте Infokazakhstan, где будет указываться состав группы, название объекта и точный адрес. После регистрации в системе у группы будет 24 часа на проведение рейда и закрытие акта. Решение принято 1 июля 2021 года межведомственной комиссией, соответствующие изменения внесены в алгоритм работы мониторинговых групп.

Жаловаться на незаконные рейды мониторинговых групп казахстанские предприниматели начали с момента ввода локдауна. К примеру, в Алматинской области казахстанец представлялся государственным служащим, заходил в рестораны и «проверял» наличие нарушений, а за финансовое вознаграждение предлагал «защиту» мониторинговой группы. Кроме того, реальные члены групп хаотично проводили проверки и могли посещать один и тот же объект ежедневно.

«„Атамекен“ совместно с комитетом по правовой статистике и специальным учетам проработал порядок регистрации рейдов мониторинговых групп на электронной платформе InfoKazakhstan. Деятельность каждой группы будет оставлять цифровой след, что позволит нам проводить анализ их работы, исключить факты посещения одних и тех же объектов более одного раза в сутки, как это практикуется в настоящее время в некоторых регионах», — рассказал и. о. заместителя председателя правления НПП РК «Атамекен» Ербол Устемиров.

Предприниматель не будет знать о том, что его объект запланирован к посещению группой. Однако он сможет проверить, законен ли рейд, потребовав у члена группы акт и отсканировав QR-код.

«В первую очередь это сделано, чтобы исключить посредством цифровых технологий коррупционные риски и обеспечить предпринимателям доступ к информации о деятельности мониторинговых групп», — добавил Ербол Устемиров.