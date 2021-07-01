ЕЭК разрабатывает концепцию цифровой платформы ЕАЭС

Основная цель — обеспечить возможность межгосударственного обмена данными.

Об этом рассказал Гегам Варданян, министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии, на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

«Основная цель — обеспечить возможность межгосударственного обмена данными как для граждан, так и для юридических лиц стран ЕАЭС. Платформа должна быть открытой, расширяемой, отвечать современным требованиям по интеграции и обладать гибкостью, в частности — для промышленного сектора», — сказал Гегам Варданян.

Разработка концепции территориально распределенной цифровой платформы Евразийского экономического союза предусмотрена Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Платформа будет включать в себя национальные сегменты и интеграционные компоненты. Предполагается, что она позволит обеспечить различные виды трансграничного взаимодействия, например B2G и C2G. В ближайшее время на площадке ЕЭК планируется обсуждение концепции.

По словам министра ЕЭК, цифровая платформа Союза может стать связующим звеном для сквозных процессов на евразийском пространстве, сформирует базу для создания частных и государственных сервисов и их интеграции между собой, а также будет способствовать развитию трансграничной цифровой экономики. В комплексе это окажет существенное влияние на выравнивание уровня цифровизации в государствах-членах Союза.