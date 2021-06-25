Электронные сервисы по сдаче налоговой отчетности в РК

О том, через какие электронные сервисы можно сдать налоговые декларации, рассказали в ДГД по Акмолинской области.

Для удобства граждан при сдаче налоговых деклараций приняты меры по расширению инфраструктуры Государственной корпорации правительства для граждан. Налоговую декларацию можно представить на бумажном носителе в ЦОНы, в органы госдоходов либо через почтовые отделения. Для сдачи декларации в электронном формате фронт-офисы Госкорпорации оборудованы сектором самообслуживания «Connection Point», сообщает Учет.kz.

Кроме того, для удобства населения реализованы электронные сервисы по сдаче деклараций: «Кабинет налогоплательщика», веб-портал электронного правительства https://profit.kz/tags/egov/ и мобильное приложение «Е-Salyq Azamat». Так, граждане могут подать онлайн заявку на получение ЭЦП, а вход в «Кабинет налогоплательщика» возможен без ЭЦП через смс-код. Все это позволяет своевременно организовать прием налоговых деклараций физических лиц в период всеобщего декларирования.