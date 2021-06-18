Программное обеспечение для врачей делается без врачей

Сначала надо создать все условия для работы врача, а потом уже накладывать штрафы.

В Казахстане никто не несет ответственности за качество медицинских информационных систем. По словам мажилисмена Гульдары Нурумовой, разработчики создают свои программы без согласования с медицинскими работниками, и в этом проблема, передает Liter.kz.

«Это происходит еще потому, что никто не несет прямой ответственности за результат. В итоге страдает не только врач, пациент, но и все здравоохранение в целом под угрозой. Считаем, что сначала надо создать все необходимые условия для нормальной работы врача, а потом уже накладывать штрафы (от трехкратного размера до 300%). Предлагаю объявить мораторий на наложение штрафов», — заявила она.

Чтобы избежать указанных проблем, необходима конкуренция среди разработчиков медицинских информационных систем. В каждом регионе, по мнению депутата, их должно быть минимум три, чтобы у медиков был выбор программ. Кроме того, она предлагает в кратчайшие сроки создать рабочую группу на уровне вице-министра здравоохранения с привлечением всех структур, связанных с цифровизацией, и совместно с практическими медиками разработать эффективные программы, упростить и уменьшить отчетные и учетные формы. И самое главное, по мнению мажилисмена, незамедлительное решение вопроса скорейшего объединения пакетов ГОБМП и ОСМС.

В целом Нурумова отметила, что медицина на сегодняшний день находится под высоким давлением завышенных требований и ожиданий от населения, под прессом бесконечного числа проверок, реформ.