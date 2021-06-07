7500 камер видеонаблюдения установят в столице

Проект реализуют в рамках программы «Безопасный город».

По программе «Безопасный город» в Нур-Султане установят 7500 камер общего видеонаблюдения. На сегодняшний день в пилотном проекте в городе уже функционирует более 1100 камер. Как сообщает официальный сайт городского акимата, список адресов и объектов для установки видеокамер составляется на основании заявок районных акиматов и департамента полиции города Нур-Султан.

«Необходимо оперативно реагировать на противоправные действия. Так, камеры видеонаблюдения выведены в Центр оперативного управления (ЦОУ) и Департамента полиции города Нур-Султан, где дежурят операторы, которые передают информацию в случае происшествий сотрудникам полиции на данном районе», — отметила руководитель столичного управления цифровизации Ботагоз Касабек.

Проект призван обеспечить технологичные решения для обеспечения безопасности в городе.

«Проект „Безопасный город“ — это интегрированная система видеорегистрации. Система обработки данных позволяет организовать максимально эффективные работы при различных условиях. Помимо обеспечения безопасности проект позволит автоматизировать большую часть операций по анализу жизнедеятельности города, а также принимать решения на основании этого анализа. Реализация проекта повысит уровень качества жизни горожан и их удовлетворенность работой городских служб. Проект нацелен на предупреждение правонарушений, повышение уровня городской безопасности, а также для круглосуточного мониторинга правопорядка», — сказала руководитель столичного управления.

С момента запуска проекта «Безопасный город» наблюдается положительный эффект от внедрения. Так, за первый квартал 2021 года улучшилась раскрываемость преступлений, сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах (на 53%, с 8 502 до 4 000), на улицах (48,2%, с 3 381 до 1 752). За 2020 год количество зарегистрированных преступлений снизилось на 30%. Также улучшилось информационное обеспечение дежурных частей правоохранительных органов города путем сбора и фиксации информации о ситуации в общественных местах.

«Реализация проекта „Безопасный город“ является гибкой системой, которая позволяет управлять неограниченным количеством объектов, всеми районами города и жилищно-коммунальными хозяйствами, решая для каждого объекта индивидуальные задачи. Работа по проекту продолжается, при полной реализации мы объединим город в единое цифровое пространство для безопасности граждан», — заключила Ботагоз Касабек.