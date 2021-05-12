Несмотря на взрывной рост трафика, интернет-тарифы в РК остаются одними из самых доступных в мире.

В современном мире роль интернета невозможно переоценить. Всемирная сеть фактически поддерживает все сферы жизнедеятельности как субъектов бизнеса, так и обычных граждан. Пандемия коронавируса ускорила процесс интернетизации всех аспектов жизни людей. В 2020 году доля интернет-пользователей от общего количества жителей в возрасте 6-74 лет в РК увеличилась до 88,2%. При этом пять лет назад показатель составлял 76,8%, сообщает Finprom.kz.

К 1 апреля 2021 года в Казахстане насчитывалось 16,1 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету. За год их количество увеличилось на 8%, за пять лет — сразу на 45,9%. Вопрос скорости и стоимости интернета вышел для казахстанцев на первое место.

Мобильный интернет в РК — один из самых дешевых в мире. Это подтверждает глобальный рейтинг Internet Accessibility Index, где Казахстан вошел в ТОП-5 стран с самым дешевым мобильным интернетом. Средняя стоимость 1 Гб в РК составила 0,9 долларов, в то время как во многих развитых странах она превышала 9-10 долларов. То есть если в Казахстане за 15 Гб интернета платят в среднем 13,5 долларов, то, к примеру, в Германии — 73,5 доллара, в Японии — 84, в Соединенных Штатах — 144, в Канаде — 166,5, в Швейцарии — 192.

Страной с самым дешевым мобильным интернетом в мире оказалась Индия, среди лидеров также Израиль и Россия.

Кроме того, в исследовании отметили, что именно Казахстан обладает одним из самых передовых телекоммуникационных секторов в Центральной Азии. Хорошие волоконно-оптические сети и развитая инфраструктура мобильного и фиксированного широкополосного доступа позволяют провайдерам и операторам мобильной связи предлагать абонентам более крупные пакеты трафика, в которых цена за 1 Гб данных ниже.

В 2020 году инвестиции в сферу информации и связи в РК увеличились на 37,2%, до 140,9 млрд тг, а уже по итогам первого квартала текущего года сумма инвестиций выросла сразу на 63,2% к аналогичному периоду прошлого года. Непосредственно операторы сотовой связи также значительно увеличили капитальные затраты. Так, в 2020 году капитальные затраты Beeline выросли на 32,5% и составили 61,2 млрд тг. В Кселл капитальные затраты увеличились на 32,9%, до 26,8 млрд тг.

При этом наибольший рост интернет-трафика наблюдается у Beeline: в «пандемийном» 2020 году показатель вырос сразу на 63%. У Кселл трафик увеличился на 40,6%, у Tele2 — на 34%. Такой скачок объемов используемого трафика вполне ожидаем на фоне перехода на дистанционный формат работы и обучения, да и в целом с учетом переноса значительной части жизни большинства казахстанцев в онлайн.

По прогнозам информационного ресурса Statista, мобильный интернет-трафик во всем мире и далее будет только расти. Среднегодовой рост трафика за 2018–2022 годы составит 46,8%.