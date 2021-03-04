Венгерская компания построит СЭС в Туркестанской области

Проект предусматривает установку более 160 тыс. монокристаллических солнечных модулей.

Венгерские инвесторы возведут солнечную электростанцию в Туркестанской области. Соответствующий трехсторонний меморандум был подписан между АО «НК «Kazakh Invest», акиматом Туркестанской области и инвесторами компании «Globalia Kft». В рамках документа иностранные инвесторы планируют построить солнечный парк мощностью 50 МВт. Проект предусматривает установку более 160 тыс. монокристаллических солнечных модулей.

«Всем известно, что в Туркестанской области дефицит электроэнергии, во многом мы подпитываемся у северных регионов страны. В этой связи нам необходимо развивать альтернативные источники энергии. Три тысячи часов в год у нас солнечная погода. И поэтому наш регион является, безусловно, самым благоприятным для реализации подобных проектов», — отметил региональный директор АО «НК «Kazakh Invest» по Туркестанской области Жанабаев Ерсултан.

Согласно предварительным договоренностям, строительство СЭС стартует в начале 2022 года. Реализация проекта позволит создать порядка 150 рабочих мест. Сумма планируемых инвестиций уточняется.

«Мы убедились, что Казахстан является страной, благоприятной для инвестирования. Когда мы вкладываем в проекты, мы уверены, что наши инвестиции защищены, и они принесут свои плоды. Особенно мы ценим всестороннюю поддержку Kazakh Invest», — отметил председатель правления компании «Globalia Kft» Габор Саги.

Отмечается, что на сегодняшний день при поддержке АО «НК «Kazakh Invest» в отрасли ВИЭ реализуется 15 проектов на общую сумму 930 млн долларов. В рамках этих проектов планируется создать солнечные парки, гидро- и ветряные электростанции общей мощностью 676 МВт.