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В Узбекистане отменят акцизный налог на услуги мобильной связи

Снижение будет поэтапным.

12 февраля 2021 07:00, Profit.kz
Рубрики: Соседи

Узбекистане в 2023 году отменят акцизный налог на услуги мобильной связи. Это предусмотрено постановлением президента «О мерах по привлечению инвестиций в дальнейшее развитие информационных технологий и коммуникаций», передает CentralAsia.

Согласно документу, с 1 января 2022 года ставка акцизного налога на услуги мобильной связи будет снижена до 10%, а начиная с 1 января 2023 года эти услуги не подлежат обложению акцизным налогом.

Сейчас ставка акциза на предоставление услуг мобильной связи составляет 15%.

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