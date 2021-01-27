Нацбанк готовит систему мгновенных платежей

Это позволит снизить издержки за прием безналичных платежей, ускорить платежи внутри страны и расширить их использование.

Ерболат Досаев, председатель Нацбанка, на расширенном заседании правительства рассказал, что в текущем году в стране планируется развернуть систему мгновенных платежей и межбанковской системы платежных карточек. Он добавил, что в 2020 году в условиях пандемии коронавируса и увеличения спроса на онлайн-услуги наблюдался существенный рост безналичных платежей — в 2,5 раза, до 35,3 трлн тенге. В целях выстраивания «фундамента» для цифрового финрынка принята концепция по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020–2025 годы.

На 2021 год намечено проведение работ по построению системы мгновенных платежей и межбанковской системы платежных карточек. Реализация указанных мер позволит снизить издержки за прием безналичных платежей в два раза, ускорить платежи внутри страны и расширить их использование.