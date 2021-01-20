Назначен зампредправления Холдинга «Зерде»

Им стал Азамат Кусаинов.

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина исполняющим обязанности заместителя председателя правления Холдинга «Зерде» назначен Азамат Кусаинов. Он окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова. С 2010 по 2016 год работал в прокуратуре Акмолинской области, после, до 2020 года - в Генеральной прокуратуре РК. За время службы в органах прокуратуры Кусаинов А.Е. специализировался в области надзора за законностью в социально-экономической и информационной сферах, а также кибербезопасности. Имеет опыт работы в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре по обучению молодых прокуроров.

Азамат Кусаинов будет курировать ключевые подразделения холдинга, в частности - департамент стратегического развития и анализа, департамент сервисной модели информатизации, департамент разработки архитектуры, департамент экспертизы, департамент управления проектами и Центр реинжиниринга.