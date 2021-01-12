Ветеринарные паспорта переведут в электронный формат

Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на совершенствование и модернизацию ветеринарной службы.

Как рассказали в пресс-службе МСХ РК, в закон вносятся поправки, которые позволят исключить возможности для возникновения причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Также новый нормативный правовой акт вводит выдачу ветеринарных паспортов в форме электронного документа из базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных. Это позволит обеспечить соответствие сведений в ветеринарном паспорте и базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных, а также исключить функции МИО по закупу и затраты государственного (местного) бюджета на закуп услуг по изготовлению ветеринарного паспорта.

Кроме того, закон предусматривает корректировку норм, связанных с осуществлением государственного ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного контроля и надзора в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза.