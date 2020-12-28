MOST запустил венчурный фонд объемом 10 миллионов долларов

Фонд будет поддерживать лучшие технологические стартапы, ориентированные на глобальные рынки.

Состоялся официальный запуск первого в Центральной Азии частного венчурного фонда MOST Ventures Fund I. Деятельность фонда включает инвестирование в стартапы из Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы, Кавказа, и Сибири. В рамках функционирования фонда планируется проведение серии программ акселерации в формате Investment Readiness Accelerator для проектов ранней стадии с последующим финансированием, а также инвестирование в технологические компании стадий Seed и Series A.

«Мы начинали функционировать как Клуб молодых предпринимателей, затем мы выросли и стали первым частным бизнес-инкубатором, который стал оказывать поддержку предпринимателям и стартапам, сейчас наступает третий этап развития, новая глава, когда мы расширяемся и становимся группой компаний MOST Holding. Как частный игрок мы поняли, что можем стать одним из лидеров в развитии венчурного рынка и климата в стране и регионе. Для достижения этой цели мы открыли Клуб бизнес-ангелов Центральной Азии и даем официальный старт нашему венчурному фонду MOST Ventures Fund I», — сказал управляющий партнер фонда Алим Хамитов.

Учитывая раннюю стадию развития рынков венчурного капитала в регионе, Фонд будет поддерживать лучшие технологические стартапы, ориентированные на глобальные рынки. У MOST Ventures Fund I два формата работы. Первый — отобранные стартапы ранней стадии будут приглашены в программу акселерации с последующим получением инвестиций. Второй — это инвестирование напрямую в компании, находящиеся на более позднем этапе, которые прошли этап проверки концепции, имеют рабочий продукт и проверенную и масштабируемую бизнес-модель.

Управляющая инвестиционная компания зарегистрирована в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).

«Сегодня Most добился значительных достижений в истории Казахстана, создав первый в частный венчурный фонд. Достижения предпринимателей будут иметь положительный волновой эффект в регионе, что способствует новым рабочим местам и более высокому уровню жизни», — сказал управляющий партнер MOST Ventures Fund I, Советник ПРООН по климатическому фонду ЦУР, Arsalan Alfred Ni.

Управляющими партнерами и учредителями фонда также являются Бахт Ниязов, председатель совета директоров Falconry Capital, а также Талгат Исмаил, активный частный инвестор.