VR-технологии в футболе: новые возможности тренировок и анализа

Виртуальная реальность добралась до самой популярной игры с мячом.

Ещё пару лет назад несколько клубов АПЛ — «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и другие подписали соглашение с Intel. После этого матчи этих команд можно смотреть в режиме VR. А компания Sky VR проводит виртуальные туры по стадионам футбольных клубов. Как сообщает портал BetON, ТОП букмекерских контор уже подумывает над тем, чтобы организовать приём ставок и просмотр матчей со статистикой через VR. Однако это всё развлечения. Виртуальная реальность уже помогает командам улучшать результаты.

Cтартап из Манчестера

Небольшая английская компания Mi Hiepa придумала, как использовать виртуальную реальность для тренировок. Её продуктом стала платформа Rezzil — специальное приложение для тренировок профессиональных футболистов. Вместе с софтом игрокам раздают оборудование, а сама платформа использует базу данных тренировок и матчей. Rezzil уже давно приобрели почти все клубы английского чемпионата. Некоторые эксперты полагают, что «Ливерпуль» стал чемпионом в АПЛ в 2020-м году во многом из-за прокачанных тренировок. Букмекерская контора 1xbet kz даёт довольно низкий коэффициент 3.20 на то, что мерсисайдцы защитят свой титул. А одним из аргументов в пользу победы этой команды является как раз платформа Rezzil. Ведь выход футболистов на идеальную и стабильную форму, а также отсутствие травм, вызванных тяжёлыми нагрузками, повышает шансы клуба на успешные результаты.

Как же работает платформа? Игрок надевает кроссовки и щитки со специальными датчиками, а также — очки виртуальной реальности. Далее встает на специальный травяной коврик 3х3 метра, после чего переносится на виртуальное футбольное поле. Датчики очень быстро и без заминки передают движения футболиста. Чтобы он не врезался в стены, вокруг поля ставят неоновое кольцо.

VR даёт очень натуральную картинку. Можно настроить звуковое сопровождение, поставить любую погоду и высоту газона. Ну и естественно, удар по виртуальному мячу ощущается также, как по реальному.

Как прокачать анализ?

Платформа Rezzil постоянно обновляется. Туда можно добавить и собственные занятия, а также посмотреть подборку уже готовых тренировок. Они делятся по типам. Например, на проверку реакции. В этом занятии в игрока летит мяч, и его необходимо отбить определенной частью бутсы. Система следит за результатами игрока и подсказывает, что ему нужно прокачать. Также есть тренировки на проверку периферического зрения. В этом случае от игрока требуется увидеть, сколько игроков сзади. Поворачивать голову нельзя. А ещё нужно отправить мяч в ворота с нужным числом. Голову дёргать тоже нельзя.

Эти тренировки прокачивают когнитивные навыки. А футболиста оценивают по четырем метрикам (точность, скорость реакции, техника, самообладание), за успешные действия начисляются баллы.

Также компания Mi Hiepa снимает каждый матч АПЛ специальным оборудованием. Это нужно для того, чтобы после полностью воссоздать игру в VR. В этом случае тренерский штаб получает широкое поле для анализа. Ведь в VR можно перемещаться в любую часть поле и замечать подробности, которые не видно на телевизоре или с бровки. К примеру, технология позволяет посмотреть эпизод глазами защитника и увидеть, куда он смотрел и как наблюдал эпизод в момент совершения ошибки. После этого можно объяснить её футболисту, чтобы предотвратить появления такой оплошности в будущем. То же самое касается и любого другого игрока. VR дарит огромные возможности для анализа матчей, действия команды и отдельных игроков. Также можно просматривать соперников и определять, какими слабыми местами можно воспользоваться.