Е-аккредитация освободит бизнес от излишней бумажной волокиты

Планируется охватить более 1 600 субъектов.

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на брифинге в СЦК рассказал о важном проекте по оцифровке и совершенствованию процессов аккредитации и сертификации. Новый проект позволит сократить сроки аккредитации и искоренить фальсификацию и подделку документов в области оценки соответствия.

«Эта задача поставлена перед нами Главой государства. С июля мы запустили электронную систему Е-аккредитация, где оцифровали процесс подачи заявки, выдачи заключений, подписания договоров. Перевод в цифровой формат позволяет освободить более 1 600 субъектов аккредитации от необходимости сбора дополнительных документов и справок, экономит время и средства заявителей, а также исключает перепроверку данных со стороны органа по аккредитации», — рассказал министр.

На сегодняшний день в системе работает более 700 организаций и 2700 пользователей. Проводится ревизия нормативно-правовых актов, регулирующих процесс сертификации. В парламенте рассматривается законопроект «О техническом регулировании». В него уже включены новые нормы по электронным сертификатам, декларациям и протоколам испытаний.

«На единой платформе формируется Реестр государственной системы технического регулирования с дальнейшей интеграцией в общие процессы Евразийского союза. То есть, все данные о выданных сертификатах всех стран ЕАЭС будут объединены в одной системе. Связывая ее с „единым окном“ по экспортно-импортным операциям, мы сможем более качественно и конкурентоспособно продвигать нашу продукцию не только на рынке ЕАЭС, но и в третьих странах», — заключил министр торговли.