Более 300 казахстанских IT-компаний стали участниками Astana Hub

Они получают налоговые преференции.

Число компаний-участников крупнейшего в Центральной Азии технопарка IT-стартапов Astana Hub составило более 300 IT-компаний. Больше всего участников — в Нур-Султане (176), Алматы (120) и Карагандинской области (10).

Все участники технопарка получают налоговые преференции, они освобождают от уплаты таких налогов, как КПН, НДС, НДС на импорт товаров, налог на роялти, ИПН и социальный налог за нерезидентов. Такая мера господдержки позволяет IT-компаниям реинвестировать сэкономленные средства в развитие своих проектов. По состоянию на 1 октября 2020 года участники технопарка сэкономили более двух миллиардов тенге.

Чтобы получить статус участника Astana Hub, необходимо пройти процесс онлайн-регистрации с подачей минимального пакета документов. Как сообщили в Astana Hub, для получения статуса участника технопарка компании не обязательно фактически находиться в Нур-Султане, достаточно предоставить документы в электронной форме, а в случае успешной регистрации компании подписание соответствующего договора осуществляется посредством ЭЦП https://profit.kz/tags/ecp/.

Кроме того, статус участника дает компаниям возможность привлечь иностранных работников без квотирования их количества, а также оформить для них рабочую визу продолжительностью до пяти лет вместо стандартных трех лет.