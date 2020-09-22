Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-августе 2020 года

Темпы роста рынка существенно замедлились.

Январь–август 2020-го

В целом, весь рынок телекома за анализируемый период, по данным Комитета по статистике РК, составил 574,2 млрд тенге против 509,6 млрд тенге годом ранее. Это +12,7%. Как отмечалось ранее, такой внушительный рост связан с локдауном — он резко подстегнул спрос на телеком-услуги. С другой стороны, заметно, что темпы роста по итогам августа замедлились на 0,7%.

Рассмотрим компоненты рынка. Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–августе 2020 года составили 13,9 млрд против 17,7 млрд за аналогичный период прошлого года, что почти на 21,5% меньше; от услуг местной телефонной связи операторы выручили 23,7 млрд тенге против 25,3 млрд тенге (на 6,3% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 34,3 млрд тенге против 25,3 млрд тенге (на 35,6% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — около 26 млрд тенге против 23,5 млрд тенге (на 10,6% больше); от услуг мобильной связи — 151,7 млрд тенге против 149 млрд тенге (+1,8%); от интернета — 213,4 млрд тенге против 177 млрд тенге (+20,6%); от прочих телекоммуникационных услуг — 111,2 млрд тенге против 92 млрд тенге (+20,9% больше).

Как и ранее, наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–августе 2020 года приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе 83% всего рынка телекоммуникаций республики.

Август 2020-го

В августе текущего года предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 74,5 млрд тенге против 69 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в аналогичном периоде 2019-го — рост составил почти 8%. С динамикой на горизонте четырех лет можно ознакомиться на графике ниже.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в августе 2020 года составила примерно 1,75 млрд против 2,36 млрд годом ранее — это на 26% меньше. Снижаются объемы и в секторе местной телефонной связи — доходы в 2020-м составили 2,92 млрд тенге (на 2,7% меньше). От услуг интернета операторы выручили 28 млрд тенге (на 15,2% больше, чем годом ранее); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,35 млрд тенге против 3,08 млрд тенге годом ранее (+9%); от услуг мобильной связи — 19,8 млрд тенге против 19,65 млрд тенге годом ранее — здесь рост на 0,8%; от прочих телекоммуникационных услуг — 14,3 млрд тенге против 13 млрд тенге за аналогичный период 2019-го (на 10% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В августе 2020 года число фиксированных телефонных линий составило 3,09 млн единиц (годом ранее — 3,25 млн), абонентов сотовой связи — 24,2 млн единиц (годом ранее — 25,8 млн), из них 15,3 млн имеют доступ к интернету (годом ранее — 14,8 млн единиц). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил чуть более 63%. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,5 млн единиц (без изменений).

Самое главное

Телеком продолжает поддерживать двузначные темпы роста, но они замедляются. Шуточный тезис, который возник в период пандемии (чем хуже в мире, тем лучше для телекома), вполне может обрести под собой реальную почву — с восстановлением экономики отрасль может выйти на плато.