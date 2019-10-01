Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-августе 2019 года

Рынок продолжает оставаться на позитивной волне.

Январь–август 2019-го

Весь рынок телекома по стоянию на август 2019 года включительно, по данным Комитета по статистике МНЭ РК, составил 509,6 млрд тенге против 480 млрд тенге за январь–август 2018 года — это рост 6,2%. Напомним, что по итогам полугодия 2019 рост составил 3,9%, но в июле ускорился, а по итогам августа прибавил еще 1%.

Рассмотрим компоненты рынка. Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–августе 2019 года составили 17,7 млрд тенге, что на 7% меньше объема аналогичного периода 2018 года; от услуг местной телефонной связи операторы получили 25,3 млрд тенге (на 4,7% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 25,3 млрд тенге (на 15,6% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — около 23,5 млрд тенге (практически без изменений); от услуг мобильной связи — без малого 149 млрд тенге (на 2,7% больше); от интернета — почти 177 млрд тенге (на 10,5% больше); от прочих телекоммуникационных услуг — 92 млрд тенге (на 9,6% больше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–августе 2019 года приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе почти 82% всего рынка телекоммуникаций республики.

Август 2019-го

В последнем месяце лета текущего года предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму без малого 69 млрд тенге против 61 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в августе 2018-го — рост составил почти 11,5% (по итогам первого полугодия рост составил 9%). Как ранее отмечалось, если эти темпы сохранятся, то итоги года для игроков рынка будут полны приятных сюрпризов. Впрочем, все еще сохраняется незначительный риск того, что может повториться ситуация 2018 года — тогда рынок тоже рос хорошими (хоть и меньшими) темпами, но со второй половины резко стал терять их.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в августе 2019 года составила примерно 2,36 млрд тенге, что на 11,4% меньше объема августа 2018-го. Продолжают снижаться объемы и в секторе местной телефонной связи — в августе 2019-го они составили 3 млрд тенге (на 7,2% меньше). От услуг интернета операторы выручили 24,3 млрд тенге (на 18,3% больше объема августа 2018-го); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,08 млрд тенге (на 2,6% больше); от услуг мобильной связи — 19,65 млрд тенге — здесь рост на 9,4%; от прочих телекоммуникационных услуг — почти 13 млрд тенге (почти на 22,6% больше объема августа 2018-го).

Самое главное

Итак, доходы рынка продолжают приятно удивлять своей динамикой. С другой стороны, имеется некий пессимизм в том, что, как уже отмечалось ранее, этот рост имеет интенсивный базис: топливо для него практически исчерпано (например, уровень проникновения SIM-карт не растет, более того — падает). Есть некоторый потенциал с точки зрения мобильного интернета, и доля абонентов, которая используют его, действительно, увеличивается, но не так активно, чтобы питать какие-то иллюзии о долгосрочном росте.

Таким образом, продолжаем придерживаться мнения, что в основе существующего роста — банальное «жонглирование» тарифами и пакетными предложениями. И его потенциал не выглядит слишком сильным.