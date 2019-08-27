Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июле 2019 года

Доходы операторов в июле резко возросли.

Январь–июль 2019-го

Весь рынок телекома по стоянию на июль 2019 года, по данным Комитета по статистике МНЭ, составил около 440,7 млрд тенге против 419,1 млрд тенге годом ранее — это рост на 5,2%. Напомним, что по итогам первого полугодия 2019 рост составил 3,9%, то есть, заметно, что в июле он ускорился.

Рассмотрим компоненты рынка. Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–июле 2019 года составили 15,34 млрд тенге, что без малого на 7% меньше объема января-июля 2018 года; от услуг местной телефонной связи операторы получили 22,3 млрд тенге (на 4,6% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 21,7 млрд тенге (на 14,7% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — около 20,4 млрд тенге (на 0,8% меньше); от услуг мобильной связи — чуть более 129,2 млрд тенге (на 1,8% больше); от интернета — 152,6 млрд тенге (на 9,4% больше); от прочих телекоммуникационных услуг — 79 млрд тенге (на 7,8% больше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–июле 2019 года приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе 81,9% всего рынка телекоммуникаций республики.

Июль 2019-го

В июле текущего года предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 68 млрд тенге против 60,3 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в аналогичном периоде 2018-го — рост составил почти 12,8% (по итогам первого полугодия рост составил 9%). Это очень хороший показатель. Как ранее отмечалось, если эти темпы сохранятся, то итоги года для игроков рынка будут полны приятных сюрпризов. Впрочем, сохраняется риск, что может повториться ситуация 2018 года — тогда рынок рос хорошими (хоть и меньшими) темпами, но со второй половины резко стал терять динамику.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в июле 2019 года составила примерно 2,4 млрд, что на 6,6% меньше объема июля 2018-го. Снижаются объемы и в секторе местной телефонной связи — доходы в июле 2019-го составили 3,04 млрд тенге (на 7,2% меньше). От услуг интернета операторы выручили 24 млрд тенге (на 26% больше объема июля 2018-го); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,07 млрд тенге (на 3,7% больше); от услуг мобильной связи — 19,7 млрд тенге — здесь рост на 8%; от прочих телекоммуникационных услуг — 12,1 млрд тенге (почти на 14,4% больше объема июля 2018-го).

Уровень проникновения телеком-сервисов

По итогам июля 2019 года число фиксированных телефонных линий составило 3,25 млн тысяч единиц (в июне — 3,27 млн — показатель снизился); абонентов сотовой связи — 25,8 млн единиц (показатель несколько снизился, уровень проникновения SIM-карт составил 139,5%), из них 14,8 млн единиц имеют доступ в интернет — это почти 57,4% всей абонентской базы (констатируется рост); абонентов фиксированного интернета — 2,5 млн единиц (нейтральная динамика).

Самое главное

Итак, доходы операторов резко возросли, но, как уже отмечалось, в целом весь этот рост выглядит экстенсивным. То есть, в его основе не принципиально новые услуги и сервисы, а банальное «жонглирование» тарифами и пакетными предложениями. Потенциал такого роста не выглядит слишком сильным, поэтому можно говорить о том, что он скоро исчерпает себя, а телеком Казахстана грозит вновь оказаться во власти негатива.