Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июне 2020 года

Телеком в эпоху Covid-19 оказался одной из немногочисленных отраслей, которой удалось сохранить темпы роста.

Январь–июнь 2020-го

В целом, весь рынок телекома за первое полугодие 2020 года, по данным Комитета по статистике РК, составил 425 млрд тенге против 372,7 млрд тенге годом ранее. Это очень внушительные +14%. Причина прозаична — локдаун резко подстегнул спрос на телеком-услуги, в том числе, и с точки зрения объема потребления: остаться запертым в четырех стенах без интернета — перспектива безрадостная.

Рассмотрим компоненты рынка. Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–июне 2020 года составили чуть более 10,43 млрд против 12,9 млрд за аналогичный период прошлого года, что почти на 19% меньше; от услуг местной телефонной связи операторы выручили 17,8 млрд тенге против 19,3 млрд тенге (на 7,8% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 25,5 млрд тенге против 18 млрд тенге (на 41,7% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — около 19,3 млрд тенге против 17,3 млрд тенге (на 11,6% больше); от услуг мобильной связи — чуть более 111 млрд тенге против 109,5 млрд тенге (+1,4%); от интернета — 157,4 млрд тенге против 128,6 млрд тенге (+22,4%); от прочих телекоммуникационных услуг — 83,5 млрд тенге против 67 млрд тенге (+24,6% больше). Как заметно, из 7 компонентов рынка, 5 показали рост, нередко двузначный.

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–июне 2020 года приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе 82,8% всего рынка телекоммуникаций республики.

Июнь 2020-го

В июне текущего года предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 72,4 млрд тенге против 65,5 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в аналогичном месяце 2019-го — рост составил почти 10,5%. С динамикой на горизонте четырех лет можно ознакомится на графике ниже.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в июне 2020 года составила примерно 1,76 млрд против 2,2 млрд — это на 20% меньше объема июня 2019-го. Снижаются объемы и в секторе местной телефонной связи — доходы в 2020-м составили 3 млрд тенге (на 1,2% меньше). От услуг интернета операторы выручили 27,2 млрд тенге против 23,14 млрд тенге годом ранее (на 17,5% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,2 млрд тенге против 3 млрд тенге годом ранее (+6,7); от услуг мобильной связи — 19,1 млрд тенге против 18,4 млрд тенге годом ранее — здесь рост на 3,8%; от прочих телекоммуникационных услуг — 14 млрд тенге против 12,1 млрд тенге за аналогичный период 2019-го (на 15,7% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

По итогам июня 2020 года число фиксированных телефонных линий составило 3,1 млн единиц (годом ранее — 3,27 млн единиц); абонентов сотовой связи –23,9 млн единиц (по итогам июня 2019-го — 25,7 млн единиц), из них почти 15 млн имеет доступ в интернет (14,6 млн единиц годом ранее) — это почти 63% от всей абонентской базы; абонентов фиксированного интернета — 2,57 млн единиц (зафиксирован незначительный рост).

Самое главное

Рост +14% выглядит очень существенно, но возникает вопрос о том, насколько он устойчив. Его природа, как уже отмечалась, носит, в основном, экстенсивный характер — в период пандемии множество сотрудников мигрировали в режим домашнего офиса. И это потребовало новых коммуникаций. Возвращение экономики к штатному состоянию, вероятно, будет сопровождаться откатом — телекоммуникационные услуги могут показать отрицательную динамику. Так, например, выручка Кселл во II квартале 2020 выросла относительно аналогичного периода прошлого года выросла всего на 2%.