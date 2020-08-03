Кселл: итоги II квартала 2020

Covid-19 повлиял на прибыльность оператора, в связи с чем были приняты антикризисные меры.

Акционерное общество «Кселл» объявило промежуточные результаты работы за II квартал и первое полугодие 2020 года. Во втором квартале чистый объем продаж компании вырос на 2% и составил 38,626 млрд тенге, по итогам полугодия чистый объем продаж вырос на 7,7%, достигнув 78,688 млрд тенге.

Чистая выручка, 2020 г

I квартал — 40,062 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2019 г. на 13,9%)

II квартал — 38,62 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2019 г. на 2%)

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, за второй квартал оставался на прежнем уровне 16,2 млрд тенге, рентабельность по EBITDA выросла до 42,5%. За первое полугодие рост EBIDTA составил 6,7%, до 32,048 млрд тенге.), а рентабельность по EBITDA — 40,7%.

EBITDA, 2020 г

I квартал — 15,846 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2019 г на 13,6%)

II квартал — 16,2 млрд тенге

«Период, когда положительная тенденция, о которой мы сообщали в начале 2020 года, оказалась под сильным давлением из-за введенных карантинных мер, Кселл смог обеспечить рост выручки. Рост доходов от реализации мобильных устройств во втором квартале 2020 года составил 62,1% по сравнению со вторым кварталом 2019 года, в связи с выпуском новой модели SE iPhone и значительным ростом продаж через онлайн-каналы. Карантинные ограничения, снижение покупательской способности и стремление населения к экономии личных средств, связанные с потерей работы и неопределенностью будущего, привели к снижению количества активных абонентов и сокращению объема платежей за услуги связи. За этот период также снизились продажи новых привлекательных, но более дорогих тарифных планов. Кроме того, запреты на международные сообщения по всему миру привели к существенному сокращению доходов от услуг роуминга. Столкнувшись с крайне сложной операционной средой во всех сферах бизнеса, мы сосредоточились на управлении воздействием пандемии. Наши гибкие меры реагирования и активные усилия по повышению рентабельности и EBITDA с помощью антикризисных мер и программ по оптимизации затрат позволили нам эффективно управлять влиянием Covid-19 на нашу прибыльность», - сообщил Каспарс Кукелис, главный исполнительный директор и председатель правления АО «Кселл».

Абонентская база компании продолжила свое снижение, в отчетном периоде зафиксирован отток 129 тысяч пользователей.

Абоненты, 2020 г

I квартал — 7,992 млн

II квартал — 7,863 млн

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг во втором квартале снизился на 14,5%, составив 17,1 млрд тенге. Доход в корпоративном сегменте вырос на 20,2% и составил 4,17 млрд тенге. Доход от услуг передачи данных вырос на 10,4% до 13,7 млрд тенге. Трафик данных вырос на 39,2%, составив 103,3 петабайта.

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг за второе полугодие снизился на 3,9% до 36,387 млрд тенге. Доход в корпоративном сегменте вырос на 21,3% и составил 8,091 млрд тенге. Доход от услуг передачи данных вырос на 13,4%, до 27,520 млрд тенге. Трафик данных вырос на 37,1%, составив 204,5 петабайта (ПБ).

Число пользователей MFS-услуг во втором квартале 2020 года выросло до 167 тыс. (для сравнения, по итогам I квартала 2020 года — 147 тыс.). А вот пользователи OTT-сервисов с 722 тыс. выросли до 828 тыс.

В настоящее время на LTE в сети Кселл приходится 72% от общего объема трафика. Связью LTE охвачено 63,6% казахстанцнев, а 3G - 81,1%. Проникновение смартфонов в сети компании достигло 74,8% (по итогам 2019 года — 72,9%), а проникновение 4G-устройств составило 67,9%.

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) во втором квартале вырос до 236 минут (рост на 1,3%), а по итогам полугодия — до 229 минут.

MOU, 2020 г

I квартал — 222 мин (рост на 1,8%)

II квартал — 236 мин (рост на 1,3%)

ARPU (средняя выручка на одного пользователя) тоже продемонстрировала рост, хотя и не такой активный, как в прошлом году - на 5,2% по итогам второго квартала и на 11,8% по итогам полугодия.

ARPU, 2020 г

I квартал — 1419 тг.

II квартал — 1377 тг.

Капитальные расходы оператора (CAPEX) снизились до 1,065 млрд тенге по итогам отчетного квартала и до 3,669 млрд тенге – по итогам полугодия. Соотношение CAPEX к продажам составило 2,8% по итогам II квартала и 4,7% - по итогам полугодия.

CAPEX, 2020 г

I квартал — 2,604 млрд тенге

II квартал — 1,065 млрд тенге.